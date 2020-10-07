РИАМО - 7 окт. В Долгопрудном прошло совещание, в рамках которого обсудили пресечение фактов массового проживания иностранных граждан в «резиновых квартирах» и «резиновых домах», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Совещание инициировано аппаратом Антитеррористической комиссии Московской области. В нем приняли участие представители администрации городского округа Долгопрудный, местного отдела полиции, Государственной жилищной инспекции, Роспотребнадзора и пожарного надзора.

«Наибольшее количество иностранных граждан зарегистрировано в городских округах Долгопрудный, Мытищи, Домодедово, Котельники, Люберцы, Подольск, Химки, а также в Раменском и Одинцовском городских округах. Указанные городские округа выбраны Антитеррористической комиссии Московской области для отработки пилотных проектов по противодействию «резиновым квартирам» и «резиновым домам», - говорится в сообщении.

В ходе совещания обсудили алгоритм пресечения фактов массового проживания иностранных граждан в «резиновом жилье». Также был определен план мероприятий по реализации пилотного проекта в городском округе Долгопрудный, составлен план проведения комплексных рейдов.

Единым миграционным центром Московской области организована горячая линия по телефону: +7-926-920-03-48. Позвонив на горячую линию, любой человек, обладающий сведениями о местах проживания или скоплений иностранных граждан, может сообщить эти адреса для организации контроля. Также информацию можно отправить с помощью электронной почты: info@migrantcenter.ru.