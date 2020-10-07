РИАМО - 7 окт. Эксперты риэлтерского агентства «Инком-Недвижимость» назвали основные недостатки съемного жилья Москвы, основным из них является отсутствие мебели, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также к минусам съемного жилья относят устаревшую обстановку, квартиры, требующие косметического ремонта, а также недвижимость с серьезными повреждениями.

«Арендаторы жилья экономкласса на сегодняшний день стали менее придирчивыми. Несмотря на значительное превышение предложения над спросом, лоты даже с существенными изъянами могут заинтересовать потребителя на московском рынке аренды, главным образом за счет снижения стоимости жилплощади», — подчеркнули специалисты.

Между тем, хозяева квартир согласны снизить цену для того, чтобы сдать квартиру быстро в условиях нынешней экономической нестабильности.

Также риелторы подчеркивают, что претензии по условиям сделки могут затягивать сроки ее осуществления наполовину.​​