РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников промоют ливневую канализацию в рамках профилактики засоров и луж, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На прилегающей к дому №26 в микрорайоне Силикат территории после дождя вода фонтаном бьет из колодца и прямиком направляется в расположенный рядом пруд. Принимая во внимание многочисленные обращения жителей указанного многоквартирного дома, МУЖКП «Котельники» приступило к ремонту ливневого коллектора, отводящего дождевые стоки от микрорайона Южный вдоль дома №26 на Силикате в магистральный трубопровод на Новоегорьевском шоссе», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день отремонтированы колодцы вдоль пруда и на парковке, произведен ремонт участка трубопровода, промывка ствола коллектора, выполнены берегоукрепляющие работы. В результате выполненных мероприятий будет промыт весь трубопровод от 8-го подъезда дома №26 до магистрального коллектора. В планах предприятия ремонт еще двух колодцев в лесополосе около ФОК «Силикат».

С окончанием ремонтно-промывочных работ состояние пруда, вдоль которого проходит ливневка, существенно улучшится: прекратится разрушение береговой линии, в водоем перестанет попадать поверхностный загрязненный сток и вода станет заметно чище.