РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. В Подольске локализовали проблему загрязнения ручья Неумейки после жалоб жителей, в частности, была проведена санитарно-биологическая обработка водоема и затампонирован источник загрязнения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Продолжительное время в администрацию округа поступали обращения жителей по вопросу загрязнения несанкционированными стоками ручья Неумейки, что привело к замору рыбы и неприятным запахам. Представители администрации вместе с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выезжали на место, встречались с жителями.

«На прилегающей к водному объекту территории проведена расчистка, но, главное, был найден источник несанкционированных стоков, который, есть основание полагать, и создал напряженную обстановку. Этот несанкционированный источник затампонирован, неприятные запахи убывают. Чтобы избавить водный объект от накопленных донных отложений, сотрудники МУП «Водоканал» города Подольска провели санитарно-биологическую обработку водоема, запустив бактерии», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день ситуация локализована. Однако с руководителями близлежащих промышленных предприятий продолжат работать по решению вопросов строительства ими своих локальных очистных сооружений. По обращению администрации округа по данному вопросу Подольской городской прокуратурой проводится проверка.