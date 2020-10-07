РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Строительство детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов в Балашихе планируют завершить до конца октября, свои двери для приема детей дошкольное учреждение откроет к концу текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В среду заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев во время выездного совещания на объекте вместе с представителями городской администрации проверил ход строительных работ дошкольного учреждения на 110 мест в микрорайоне Авиаторов и пообщался с руководством компании-подрядчика.

«Это долгожданный объект, который строится в рамках национального проекта. Было западание у подрядчиков по статусу и готовности по строительно-монтажным работам. Каждую неделю мы проводим строительные штабы на этом объекте, потому что он очень важный для этого микрорайона. Планируем полное завершение всех строительно-монтажных работ до конца октября», - сказал Лукичев.

Он добавил, что фасадные работы почти завершены, активно ведется отделка внутренних помещений здания, проведено благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию объекта планируют получить в ноябре, чтобы к концу года дошкольное учреждение было открыто для приема детей.

Площадь нового детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Это трехэтажное здание со своим центральным тепловым пунктом. В здании разместятся пять групп, залы для занятий музыкой и спортом, методические залы. На прилегающей территории создана полноценная игровая зона с теневыми навесами.