РИАМО - 7 окт. Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что во время пандемии коронавируса очень важно правильно питаться для исключения риска заболевания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во-первых, нельзя забывать об употреблении фруктов. Они могут быть замороженные, свежие или консервированные.

«Свежие хранятся меньше всего, поэтому на длительные сроки стоит делать выбор в пользу замороженных или консервированных. Выбирая консервированные фрукты, старайтесь стремиться к вариантам фруктов в собственном фруктовом соку, не в сиропе», — говорится в сообщении.

Замороженные фрукты, как и ягоды, отлично подходят для изготовления напитков, например, киселей и компотов, и употребления в качестве десертов.

Во-вторых, нельзя забывать об употреблении овощей. Замороженные овощи являются отличной альтернативой свежим, так как они сохраняют много пищевых веществ. Однако консервирование тоже может быть отличным выбором. При поиске овощных консервов стоит поискать варианты с меньшим количеством соли и натрия.

Также нельзя забывать и об употреблении белковых продуктов. Консервированное и замороженное мясо – это вариант. Также можно включать в рацион орехи, семена и бобы. К примеру, одна чашка черной фасоли содержит около 15 граммов белка.

Еще в ежедневном рационе должны быть зерновые. «Обработанные» зерновые, такие как белый хлеб и макароны, имеют меньше пищевых веществ и клетчатки в своем составе.

Еще важно каждый день употреблять молочную продукцию. Однако в рационе стоит уменьшить количество молочных продуктов, которые содержат большое количество жиров, например, плавленых сыров, несмотря на то, что они имеют долгий срок хранения. Эти продукты не обеспечивают кальцием и витамином D.​​

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.