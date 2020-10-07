РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Лаптев проверил соблюдение масочного режима на 15 маршрутах в 40 автобусах микрорайона Железнодорожный Балашихи, пассажиры получили предупреждения, шесть человек оштрафовали за проезд без масок, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии также приняли участие начальник 3-го межмуниципального управления Административно-пассажирской инспекции Московской области Александр Корниенко, представители администрации и Общественной палаты Балашихи.

«Таким проверкам, которые проводятся на регулярной основе в соответствии с поручением губернатора региона Андрея Воробьева, мы уделяем особое внимание. За последний месяц на территории Подмосковья мы выявили 35 тысяч нарушителей масочного режима, около 2 тысяч из них привлекли к административной ответственности», - сказал Лаптев.

По его словам, выносят предупреждение и только в исключительных случаях применяют административное наказание, стараясь убедить людей в необходимости ношения масок, что является основным средством защиты от коронавирусной инфекции, также обращают внимание на то, чтобы у каждого водителя в свободной продаже были маски, и желающий мог приобрести ее по приемлемой цене за 5 рублей.

Он отметил, что в ходе сегодняшней проверки по сравнению с рейдом, который министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона проводили раньше, количество пассажиров, соблюдающих масочный режим, заметно увеличилось.

«По статистике сегодня 85-90% пассажиров региона используют средства индивидуальной защиты, и это радует. Будем доводить показатель до 100% тем более, что на сегодняшний день, согласно требованиям, автобус не может начать движение, пока все пассажиры не будут в маске. Прошу и жителей Балашихи внимательно отнестись к данному требованию, быть внимательными к себе к окружающим вас людям, сохранять свое здоровье, чтобы не допустить второй волны коронавируса», - заключил Лаптев

По словам Корниенко, в ходе рейда проинспектировали 15 маршрутов и более 40 единиц транспорта у различных перевозчиков.

«За несоблюдение масочного режима было привлечено к административной ответственности шесть пассажиров. Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей», - сказал Корниенко.

В Подмосковье по поручению губернатора усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Выборочные проверки проводятся ежедневно. Средства индивидуальной защиты необходимо носить на железнодорожных станциях, в вагонах электропоездов и автобусах.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.