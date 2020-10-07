РИАМО - 7 окт. Страны должны объединиться в борьбе с коронавирусной инфекцией, пока их работу можно оценить на двойку, сообщил академик, первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что, по официальным данным, в мире выявлено порядка 35,6 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 24,8 миллиона человек выздоровели. Активных случаев, то есть реального заболевания на сегодняшний день, - 9,7 миллиона, летальных исходов - 1 миллион.

«Должен быть международный механизм (борьбы с биологической угрозой - ред.). Пока нам просто природа предложила этот вирус. И наблюдает, как мы реагируем, пока на твердую двойку или на тройку с минусом», - сказал Онищенко.

Он отметил, что страны не работают сообща, инструмент совместной борьбы с биологической угрозой сломан. Государства не готовы к противостоянию биологическим угрозам. Хотя мир стоит уже перед угрозой генетического оружия.

«Если переходить на язык оценки, то мы можем сделать такие выводы. <...> Великолепные результаты показывает Китай, где последний летальный исход был зарегистрирован 16 мая. Это самая эффективная система. На противоположном полисе, я не говорю о крупных странах, находятся США со своими 7 миллионами заболевших и заболевшим президентом. Там 3% летальность», - сказал Онищенко.

Он отметил, что плохие показатели у Великобритании. У них заболевших на сегодняшний день 530 тысяч, 14,5 тысяч из них за последние стуки. Текущая летальность -8% при среднемировой 3%.

По его словам, в Индии здравоохранения практически нет.

«Две группы стран с хорошей биологической безопасностью - Китай, Южная Корея, Вьетнам на советском (здравоохранении - ред.)», - добавил Онищенко.

По его словам, в Росси миллион заболевших, это не самый хороший результат, хотя летальность около 1%.​

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.