РИАМО - 7 окт. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов пожелал президенту РФ Владимиру Путину в день рождения неиссякаемой энергии и новых успехов в работе на благо страны.

В среду главе государства исполнилось 68 лет.

«Вы многое сделали для единения нации и укрепления государства, приняты важные политические решения и воплощены инновационные проекты», — написал Брынцалов на своей странице во «ВКонтакте».

Он пожелал благополучия президенту, его родным и близким, сил и крепкого здоровья.

«От всей души желаю <...> неиссякаемой энергии и новых успехов в работе во благо России», — заключил Брынцалов.

Глава государства намерен провести около десятка международных телефонных переговоров в свой день рождения. Свободное время в праздничный день Путин проведет в кругу родных и близких.