РИАМО - 7 окт. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы городского округа Чехов, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Было установлено, что в 2018 году из собственности муниципалитета незаконно выбыло здание общей площадью 330 квадратных метров, его кадастровая стоимость составляла свыше 7,3 миллиона рублей. С 2008 по 2013 годы обвиняемая использовала здание через аффилированных лиц. В 2018 году с помощью подложных документов в регистрационные органы объект передали в собственность родственнику обвиняемой.

«В связи с этим администрации городского округа Чехов причинен ущерб в особо крупном размере на указанную сумму», - говорится в сообщении.

В ходе допросов экс-глава округа дала признательные показания.

Специалисты провели большую работу по сбору и закреплению доказательственной базы по данному делу. В результате их работы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.