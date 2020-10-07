РИАМО - 7 окт. Расконсервированные временные госпитали в столице были созданы специально для лечения Covid-пациентов, поэтому их использование позволит не уменьшать объемы плановой медицинской помощи гражданам, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, весной основная масса коечного фонда была перепрофилирована под борьбу с коронавирусом, но помощь нужна не только зараженным Covid-19, но и другим москвичам — их меньше в городе не стало.

«Мы приняли решение создать временные госпитали, которые позволяли бы нам в случае необходимости оперативно их разворачивать и также оперативно консервировать, не неся постоянные издержки. В то же время все городские клиники работают в обычном режиме и оказывают необходимую экстренную и плановую медицинскую помощь», — пояснила Ракова.

Она отметила, что во временных госпиталях все медицинские карты ведутся только в электронном виде. У каждого пациента есть браслет с QR-кодом, а медперсонал работает с планшетами.

Все данные о человеке в режиме онлайн становятся доступны медикам для оперативного принятия решений, а медсестры следят за всеми назначениями, поднося планшет к браслету конкретного пациента, сказала вице-мэр.

Палаты пациентов оборудованы кнопкой вызова медперсонала и снабжены подачей медицинских газов. При этом госпитали оборудованы компьютерными томографами, рентгенами, кардиографами, УЗИ и пульсоксиметрами. Также сформированы полноценные палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ.

Если пациенту станет хуже, то дежурные бригады в течение 10-15 минут доставят его в основную больницу, которая имеет серьезную реанимационную службу.

Ракова добавила, что в Москве на текущий день работают два временных госпиталя — в КВЦ «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». При необходимости будет расконсервирован ТЦ «Москва» и центр на ВДНХ.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.