РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. В Домодедовской школе №9 в среду открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Давыда Курыжова, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Вы знаете, что 75-летие Великой Победы нас обязывает соответствовать великому герою - герою страны, в которой мы живем и которую мы прославляем. Очень хочется надеяться, что вы, заходя каждый день в эти двери вашей школы, будете глазами приветствовать имя человека. Но через это имя вы приветствуете всех защитников нашей Родины, которые погибли во имя нашей жизни», - сказала заместитель главы городского округа Юлия Терещенко.

Поздравительные слова также сказал начальник управления по работе с институтами гражданского общества Главного управления социальных коммуникаций Московской области Роман Кирица.

«Несмотря на многие годы, которые прошли со времен Великой Отечественной войны, мы продолжаем помнить героев, мы продолжаем помнить историю. Очень признательно, что Общественная палата Московской области запустила такой проект, как памятные доски. <...> Я желаю вам всем, ребята, чтобы в своей жизни, сталкиваясь с какими-либо сложностями, вы никогда не столкнулись с тем, с чем столкнулся Герой, но всегда воспринимали их с той силой воли, как у наших Героев», - отметил Кирица.

С торжественной речью также выступили директор школы Неля Сергеева, советник губернатора Московской области по вопросам кадровой политики, член Общественной палаты Московской области Дмитрий Городецкий и заместитель председателя Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты России Татьяна Дмитриева.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили директору школы №9, а также родственникам Курыжова.

В июле постановлением губернатора Подмосковья школе №9 присвоили имя Давыда Курыжова.

Курыжов был летчиком в годы Великой Отечественной войны, после войны некоторое время работал диспетчером в аэропорту Домодедово.