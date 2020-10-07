РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Заместитель главы администрации Щелкова Алексей Коршунов провел совещание на тему «Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Щелкова», где обсуждались меры поддержки местных фермеров, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники администрации в ближайшее время совершат выезды на территории предпринимателей и окажут максимально возможную адресную помощь каждому фермеру», - говорится в сообщении.

О государственной поддержке для фермеров «Сельское хозяйство Подмосковья» рассказали сотрудники отдела по инвестициям и развитию предпринимательства.