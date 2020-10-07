РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В Мытищах на улице Юбилейной вблизи дома №4 появилась аллея из венгерской сирени, лип и черемухи, которую высадили сотрудники МБУ «Леспаркхоз» совместно с контрольным управлением, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Посадка на улице Юбилейной стала финальной точкой в акции «Наш лес. Посади свое дерево». Всего в рамках акции посадки прошли на 9 площадках (6 расположены на территории города, 3 площадки в селе Марфино), где были высажена 407 деревьев и кустарников, таких как туя, рябина, клен, сирень, черемуха, лиственница», - говорится в сообщении.

Все посадки осуществлялись сотрудниками муниципальных служб с соблюдением необходимых мер безопасности. А на землях лесного фонда Московской области посадки провели работники Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес».