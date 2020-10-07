РИАМО - 7 окт. Количество пассажиров, воспользовавшихся поездами Московского центрального кольца (МЦК), достигло 500 миллионов — это общее число пассажиров, перевезенных более чем за четыре года работы МЦК, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

Юбилейного пассажира встретили в среду на станции МЦК Бульвар Рокоссовского. Ему подарили кольцо «Тройка» с годовым абонементом на поездки.

«После снятия ограничительных мер именно на МЦК пассажиропоток восстановился быстрее всего, это говорит о востребованности МЦК и доверии москвичей. Ряд инновационных пассажирских сервисов чаще всего появляется и тестируется именно здесь, после чего в случае успеха и актуальности реализуется на станциях мосметро», - говорится в сообщении.

Среднесуточный пассажиропоток МЦК по будням до пандемии был свыше 540 тысяч — в два раза больше, чем в 2016 году, когда кольцо перевозило около 266 тысяч пассажиров. Рост популярности МЦК связан с его удобной интеграцией со станциями метро, наземным городским и пригородным железнодорожным транспортом. Кроме того, удобным оказался тактовый режим работы, а также постоянное развитие кольца — сокращение интервалов движения и, как следствие, создание дополнительных пассажирских мест.

Инфраструктура МЦК постоянно улучшается, уровень комфорта растет. Большая часть преобразований, произошедших на МЦК за эти четыре года, — заслуга самих пассажиров, их неравнодушие к качеству обслуживания на МЦК, пассажирским сервисам, доступности среды.

Длина путей МЦК составляет 54 километра, они проходит по 26 районам Москвы. Всего на МЦК 31 транспортно-пересадочный узел, с которых можно пересесть на 26 станций 12 линий метрополитена, а также на десять станций девяти пригородных железнодорожных направлений и на наземный общественный транспорт.

С начала текущего года по Московскому центральному кольцу проехали более 80 миллионов пассажиров.