РИАМО - 7 окт. В Пушкинском городском округе на территории поселка Черкизово после переезда возобновило работу отделение почтовой связи с индексом 141221, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Теперь отделение находится на Сосновой аллее.

«Для нас важно быть максимально близко к людям, к нашим постоянным клиентам. Тем более сейчас, в условиях карантинных ограничений, нам важно, чтобы люди могли получить все почтовые и финансовые услуги без риска для своего здоровья», - отметила заместитель директора УФПС Московской области Ольга Плисова.

Почтовый офис будет обслуживать более 9 тысяч человек. Там есть весь спектр почтовых и финансовых услуг.

Местные жители могут отправить и получить письма, посылки, оплатить коммунальные услуги, оформить подписку и купить товары первой необходимости.

В отделении комфортный, современный клиентский зал, а также удобные и светлые производственные помещения.

Сотрудники уже принимают первых клиентов. Отделение работает со вторника по субботу с 08:00 до 17:00, перерыв — 13:00-14:00. Понедельник и воскресенье — выходные дни.