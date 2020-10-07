РИАМО - 7 окт. Народный артист РФ Борис Щербаков заявил, что его рассмешила новость об экстренной госпитализации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что актера экстренно доставили в больницу, у него подозревают бронхит. Также было указано, что у Щербакова якобы выявили одышку и кашель.

«Остается только смеяться, откуда такая информация?» — сказал артист.

Актер поблагодарил журналистов за беспокойство о своем здоровье и заявил, что у него все хорошо.

Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист РФ. Он известен ролями в сериалах «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», фильмах «Гостья из будущего» и «Волшебник Изумрудного города».​