РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузил оборудование на АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил комплект оборудования машинного зала АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправлен первый комплект СПП-1200. Оборудование предназначено для оснащения энергоблока №2», – говорится в сообщении.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя основными частями: сепаратор массой 41 тонну, пароперегреватель первой ступени весом 86 тонн, а также пароперегреватель второй ступени весом 105 тонн. При монтаже три части СПП-1200 устанавливают вертикально в одном корпусе.

Конструкторская документация разработана специалистами отдела оборудования атомных станций №2 департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением. Срок службы оборудования – 50 лет. Ранее завод изготовил и поставил аналогичные аппараты для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и двух блоков Белорусской атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 мегаватт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

ПАО «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». ПАО «ЗиО-Подольск» первое и единственное предприятие в России – изготовитель витых теплообменных аппаратов для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».