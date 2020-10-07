РИАМО - 7 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности.

В среду Путину исполнилось 68 лет. Свой день рождения глава государства проведет в рабочем режиме — у него запланированы телефонные разговоры с международными лидерами.

«Считаю, что нет труднее служения, чем управлять Россией — великой державой, самой большой и разнообразной во всем страной, которая объединяет огромное количество национальностей, культур, укладов и даже климатических поясов. Каждый день Вы принимаете вызовы, на которые нужно найти достойный и справедливый ответ. И Ваши решения влияют на судьбы миллионов и миллионов людей», — написал Воробьев в своем Instagram.

По его словам, глава государства своей работой показывает пример настоящего лидерства, выдержки и эмпатии.

Губернатор подчеркнул, что президент всегда чуток к проблемам людей даже при решении глобальных вопросов.

«Главное, никогда не задирай нос и старайся помочь каждому. И тогда все получится», — сказали Вы мне, когда доверили избираться в нашем любимом Подмосковье. Для всех нас большая честь работать в Вашей команде», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что президент всегда уделяет Московской области особое внимание.

«Эта поддержка ощущается во всем, что важно для жизни человека — в новых перинатальных центрах, дорогах, развязках, школах и больницах. По-особенному она чувствуется в этом трудном году, когда Ваши стратегические, своевременные решения помогают нам заботиться о здоровье людей и сохранять экономическую стабильность в регионе», — заключил губернатор.

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