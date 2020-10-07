РИАМО - 7 окт. В Ленинском городском округе состоялось чествование педагогов, приуроченное к прошедшим профессиональным праздникам учителей и дошкольных работников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Алексей Спасский вручил сотрудникам сферы образования 10 сертификатов на приобретение жилья. Данная мера поддержки уже стала традиционной для Ленинского округа. Ранее еще десять педагогов получили квартиры от муниципалитета на Августовской конференции.

«Учитель и воспитатель – это не просто профессии, это призвание и образ жизни. Мы не устаем повторять слова благодарности в их адрес и всегда будем поддерживать во всех начинаниях», - сказал Спасский.

Также в ходе мероприятия более 40 педагогов округа отмечены заслуженными наградами, в том числе - почетными грамотами министерства просвещения Российской Федерации, а также поощрены денежными сертификатами за высокие результаты в конкурсах педагогического мастерства.