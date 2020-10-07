РИАМО - 7 окт. В Московской области должностное лицо компании «ГорТранс» оштрафовано на 20 тысяч рублей из-за заключения устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления ФАС России.

Ранее ведомством было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании «ГорТранс» и индивидуальных предпринимателей в части заключения устного картельного соглашения.

«Реализация соглашения привела к поддержанию цен на электронных аукционах <...> на предмет предоставления услуг по перевозки учащихся на школьном автобусе и обслуживанию школьных автобусов», - говорится в сообщении.

В частности, такие аукционы проводили школа имени Героя Советского Союза И.И. Борзова села Середниково (городской округ Шатура), «Центр конкурентных закупок», Часцовская средняя общеобразовательная школа (Одинцовский городской округ) и другие.

Антимонопольное ведомство признало фирму «ГорТранс» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов дела для привлечения компании и его должностных лиц к административной ответственности.