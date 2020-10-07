РИАМО - 7 окт. Оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко умер на 80-м году жизни, сообщается на его официальной странице в Facebook.

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, Народный артист Советского Союза», — говорится в сообщении.

Пока неизвестны дата и место прощание. Информацию об этом сообщат отдельно.

Владислав Пьявко — российский оперный певец (тенор), народный артист СССР (1983). Солист Большого театра (1966-1989), выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре «Ла Скала» (Милан). ​