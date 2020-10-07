РИАМО - 7 окт. По мнению психолога Натальи Наумовой, иногда супругам перестает хватать внимания друг друга после рождения первого ребенка, и у них появляются мысли о разводе, сообщает Nation News.

Специалист считает, что у женщины такое желание может возникнуть на девятом месяце беременности, так как она не чувствует поддержки от мужа.

«Женщина обижается, что муж ей не помогает, у нее изменяется гормональный фон, ей нужна опека и поддержка. Если в этот момент мужчина чувствует эту зависимость и начинает не уважать женщину, то у нее начинает закладываться база для развода», — сказала Наумова.

Мужчины же начинают думать о разводе тогда, когда замечают что женщина начинает больше внимания уделять ребенку.

«Муж чувствует обиду, потому что он заброшен, у жены на первом месте стоит ребенок», — добавила Наумова.

Предполагается, что мужчина начинает думать, что его «использовали и бросили».​