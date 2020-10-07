РИАМО (МЫТИЩИ) – 7 окт. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров предостерег жителей от мошенничеств со справками на отсутствие Covid-19.

Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает о новом виде мошенничества. В России появился новый вид нелегального бизнеса – в интернете мошенники начали продавать справки об отсутствии Covid-19.

«На сайтах в интернете и группах в социальных сетях мошенники предлагают оформить справки об отсутствии коронавируса на русском и английском языках (для выезда за границу) за 1000-2300 рублей», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что справки злоумышленники направляют в электронном формате PDF через WhatsApp, Telegram или пользуются услугами курьерской доставки.

«Некоторые сайты утверждают, что имеют доступ к базе лаборатории «Гемотест», а проверить подлинность справки возможно по QR-коду, который ведет на gemotest.com.ru – фейковый сайт с редиректом на настоящий сайт «Гемотеста». Администраторы пабликов анонсируют, что получить справку могут даже те граждане, кто в действительности имеет положительный тест на Covid-19», – отметил глава.

Он подчеркнул, что контролирующими органами регулярно проводятся выборочные проверки (например, для пассажиров авиарейсов) на предмет подлинности таких документов. В случае обнаружения «липовой» справки уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя.

«Наказанием за использование и подделку документов будет ограничение свободы сроком до трех лет, арест сроком от четырех до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет – ответственность предусмотрена как уголовным (статья 327 УК РФ), так и административным (статья 19.23 КоАП РФ) кодексом. В случае, если по вине зараженного человека пострадают люди, ответственность будет существенно серьезней», – заключил Азаров.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.