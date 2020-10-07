РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Подольский центр традиционной русской культуры «Истоки» стал лауреатом II степени на фестивале «Славенка», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект «Мода от народа» Подольского центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» стал лауреатом II степени межрегионального фестиваля традиционного славянского костюма «Славенка», - говорится в сообщении.

Первый фестиваль народного костюма прошел в 2010 году. Главная особенность этого фестиваля состоит в том, что он посвящен не сценическому костюму, привычному для народных хоров и танцевальных коллективов, а именно традиционному, с которым большинство наших современников мало знакомы.

Юбилейный фестиваль «Славенка» прошел преимущественно в онлайн-формате. Первым мероприятием стала онлайн-презентация частных, музейных, архивных коллекций «Музей из сундука», прошедшая на платформе Zoom. Подольчане представили на суд зрителей новую коллекцию «Тульские однодворцы».