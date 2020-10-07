С наступлением холодов обостряются не только хронические сезонные заболевания. Осенняя грусть, плохое настроение помогают творить лишь некоторым талантливым людям, но большинству – мешают работать и просто снижают качество жизни. В преддверии Всемирного дня психического здоровья врач-психотерапевт и специалист по адаптивной верховой езде Ольга Савина рассказала РИАМО, что такое иппотерапия, кому она показана и как лошади могут помочь справиться с плохим настроением.

Реабилитация лошадьми

При встрече Ольга просит называть ее не иппотерапевтом, а специалистом по адаптивной верховой езде.

«Вы знаете, что слова «терапевт» обычно все боятся. У людей сразу возникают ассоциации с врачами и больницами», – говорит Ольга.

Иппотерапия действительно мало чем напоминает лечение. Дети занимаются в крытом манеже, взрослые – на свежем воздухе, пока позволяет теплая погода. Со стороны людям несведущим кажется, что иппотерапия – это обычный урок верховой езды, но все не так просто. Иппотерапия – это комплекс методов, которые позволяют людям пройти реабилитационные мероприятия – абилитацию и реабилитацию.

«Реабилитация – когда человек перенес заболевание, и ему нужно восстановиться после него. Абилитация – это когда изменения у человека уже есть, и ему приходиться с этим жить. Одно из показаний к занятиям – это, например, восстановление после инсульта. Человеку необходимо восстановить движение, а за движением восстанавливается и речь», – объясняет врач.

Помимо непосредственно иппотерапии, в комплекс адаптивной верховой езды входят развивающая верховая езда, оздоровительная верховая езда и ипповенция.

«Ипповенция – психотерапевтическое воздействие от общения с лошадью. Погладил, почистил, погулял, привел в манеж, покормил. В этом случае, занятие может начаться уже в конюшне. Само общение с лошадью повышает настроение», – рассказывает Ольга.

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Биомеханика и разогревающий эффект

О пользе верховой езды было известно уже во времена древних греков.

«Гиппократ писал, что раненые и больные быстрее и успешнее поправляются, когда занимаются верховой ездой», – напоминает врач.

От него не отставали и французские Просветители, спустя много веков повторявшие, что именно верховая езда – лучшее лекарство от всех болезней.

Метод иппотерапии – пассивный, так как всадник не управляет лошадью – ее ведет коновод.

«На занятии присутствуют коновод, я и, может быть, еще один страхующий, так как некоторым детям он необходим. Самое главное – создание необходимых биохимических движений. Ребенок сидит, коновод ведет лошадь, а я обеспечиваю его положение в зависимости от наших целей. Занятие также построено на сенсорной интеграции – мы воспринимаем мир через зрение, тактильные ощущения, обоняние, слух. Информация поступает, и она должна обрабатываться», – говорит Ольга.

Эффект в иппотерапии обеспечивают биомеханика лошади, разогрев мышц, в результате которого улучшается кровообращение и психоэмоциональное состояние человека после общения с животными. Лошадь совершает движения в трех взаимоперпендикулярных плоскостях – вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Всадник все это воспринимает без седла – лошадь передает человеку свои импульсы. Получается тесный контакт.

«Человек это воспринимает, потому что иначе ему просто не удержаться. Если есть нарушения, то, конечно, будет очень тяжело. Лошадь также имитирует человеческий шаг, поэтому есть ощущение, что идете вы сами», – объясняет специалист.

Биомеханика также помогает в лечении детей с особенностями развития.

«У больных детей импульсы патологические, а лошадь формирует правильные импульсы. Патологические импульсы гасятся, потому что животное заставляет повторять те движения, которые происходят в нормальной пульсации. И ребенок с ДЦП, и лошадь формирует рефлексы: малыш начинает воспринимать движения, которые передаются животным. Сигнал усвоен – передался выше, в мозг, он это оценил, запомнил. И из этого запоминания складывается картинка, как правильно двигаться», – рассказывает врач.

Еще одна важная составляющая метода – термоэффект. У лошади температура тела на полтора градуса выше, чем у человека. Поэтому, во время занятий у пациентов нет седла. Тепло от лошади идет к человеку в те области, которые тесно соприкасаются с животным. Это помогает разогревать мышцы, раскрывать сосуды, улучшать кровоснабжение.

«И, конечно, добавляется физическая нагрузка. Мышцы то расслабляются, то сокращаются. Улучшается психоэмоциональное состояние. Посмотрите – большое животное, приятное на ощупь, оно красиво двигается», – говорит Ольга.

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Какой должна быть лошадь

Пока нет специальной породы, которая была бы выведена для иппотерапии. Но таких лошадей предварительно тренируют. Самое главное – это нрав лошади-лекаря. Она должна быть добродушной, любить людей, быть спокойной, но при этом не вялой. «У нас всего одна лошадь для такой работы – Пегас. Для лошади это тоже нагрузка и тоже психоэмоциональная. Вы видели, у нас на занятиях дети вешают прищепки на хвост лошади, кольца на уши», – объясняет специалист.

Есть и важные физические параметры: «Лошадь должна иметь прямоугольную спину – как диванчик. Желательно, чтобы были широко расставлены глаза. По своей природе лошадь пугливая, и если глаза расставлены широко, то у нее обзор лучше. Поэтому она лучше видит и меньше пугается. Спина должна быть без прогибов. У нее должен быть хороший шаг, плавный, ритмичный. Рост – 150-160 сантиметров».

Кому показано лечение

У Ольги плотный график – желающих заниматься много. Каждое занятие длится полчаса, в середине дня – перерыв на обед, который необходим не только специалисту по иппотерапии, но и лошади. Здесь к Пегасу – особое отношение, ведь на его спине занимаются не только взрослые, но и дети.

«У нас часто бывают дети с особенностями развития – с ДЦП, с синдромом Дауна, с нарушением психоречевого развития. Занимаются и взрослые, кому нужна реабилитация, кто перенес серьезное заболевание – инсульт, инфаркт. Берем и после аварии, посттравматического синдрома. Но бывают и те взрослые, которые занимаются для души», – говорит специалист.

Анна, мама Коли, начала заниматься иппотерапией после того, как увидела прогресс сына. Ее занятие совсем не похоже на скучный урок – глядя на него, тоже тянет сесть на лошадь. Полчаса пролетают очень быстро – специальные упражнения на лошади, воздух и солнце делают свое волшебное дело. После занятия эмоций много.

«Вы знаете, я получаю заряд невероятного позитива на весь день», – делится Анна.

Но есть и те пациенты, кому иппотерапия будет противопоказана.

«Тут могут быть ограничения со стороны опорно-двигательного аппарата. Во время занятия нагрузка также идет на таз, поэтому важно, чтобы не было проблем с тазобедренными суставами. Есть детки с синдромом Дауна, и у них бывает нарушение сочленения шейного отдела позвоночника. Мы всегда просим приносить снимки и другие медицинские документы. Конечно, нельзя заниматься с ОРВИ в острой фазе или с каким-то хроническим заболеванием в стадии обострения. Нельзя с сердечно-сосудистой недостаточностью. Если человек слишком тяжелый, то тоже его не возьмем на занятия. На Пегасе нельзя ездить тем, кто тяжелее 85 килограммов», – объясняет Ольга.

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Впечатляющие результаты

Результаты занятий детей, которые страдают ДЦП и задержкой психоречевого развития, впечатляют: «ДЦП – не прогрессирующее заболевание, и мы улучшаем это состояние. Зависит от того, в какой форме ребенок. Мальчика, который сейчас занимался, родители носили на руках – он не ходил и не сидел. Он сейчас ходит, но не очень хорошо. Мы расслабляли определенные группы мышц, но он спинку не держал и не сидел. Но после полутора месяцев уже начал сидеть».

По мнению Ольги, процессу мешает чувство жалости родителей. Но бывают и настоящие чудеса.

«Девочку принесли два года с половиной назад на руках, она не ходила. А сейчас я ее разве что у копыт лошади не ловлю. Она бегает, и я не могу ее догнать. Этот прогресс – за два года, у нее ДЦП. Хорошие результаты дает синергия – иппотерапия, массаж и логопед», – делится врач.

Проводить занятия с особенными детьми непросто, но у Ольги после работы с таким ребенком нет усталости или негативных эмоций: «Я спокойна, и понимаю, что с этим делать и знаю, в чем причина, если она известна медицине. Я работала в отделении восстановительного лечения в Институте Склифосовского. Я уже столько всего видела, что меня ничем не удивить».

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Борьба с хандрой

Еще Гиппократ разделил людей на четыре типа темперамента – холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И именно меланхолики более всех подвержены осенней депрессии.

«Гиппократ писал, что меланхолики больше пользы получают от верховой езды – они избавляются от мрачных мыслей и привлекают мысли веселые и ясные. Мысли лечат плавные, равномерные движения лошади», – говорит специалист.

Для повышения настроения Ольга советует ипповенцию. Для депрессивного и тревожного состояния подойдут упражнения для расслабления, которые нужно делать во время занятия. Для людей тревожных также необходим навык управления лошадью.

«Упражнения нужны для того, чтобы человек почувствовал свою значимость – часто у людей тревожных ее нет, человек обесценивает себя, и управление лошадью тут может помочь. Я за здоровый образ жизни, легче предупредить болезнь, чем потом ее преодолевать, тратя на это свои силы и деньги. Я считаю, что на собственное здоровье и на обучение не стоит никогда жалеть средств. Занятие иппотерапией у нас стоит сейчас 1500 рублей», – уточняет Ольга.

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