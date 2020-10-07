РИАМО - 7 окт. Творог является очень полезным продуктом, но взрослым есть его нужно утром, так как он задерживает жидкость, а кормящим матерям и детям – вечером, сообщила врач-диетолог Марият Мухина.

Она напомнила, что творог богат на белки, жиры, минералы, витамины, макро- и микроэлементы. Чтобы сделать творог вкуснее, в него можно добавлять в него разные ингредиенты.

«Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости», —​ отметила Мухина в эфире радио Sputnik.

Кроме того, творог хорошо сочетается со сметаной. Такое сочетание улучшает усвоение жирорастворимых витаминов и кальция. Однако не стоит добавлять в блюдо сахар. ​