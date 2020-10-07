РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Центральная библиотека подмосковного Красногорска вошла в пилотный проект министерства культуры региона по перезагрузке, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Министерство культуры Московской области запускает проект перезагрузки библиотек 2.0: «Библиотека - современное общественное пространство». Участниками проекта стали 15 библиотек региона, в числе которых Красногорская центральная библиотека», - говорится в сообщении.

Цель программы - наполнить библиотеки мероприятиями нового формата и тем самым привлечь новых читателей, повысить привлекательность в молодежной среде.

«Одно из нововведений - продление часов работы до 21:00. Главная задача - сделать так, чтобы в библиотеке было интересно, комфортно, познавательно, современно и дружелюбно», - поясняется в материале.