РИАМО - 7 окт. В московском районе Ростокино первый дом по программе реновации будет готов к заселению в конце текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Дом достаивают на Сельскохозяйственной улице. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, новостройку ввели в эксплуатацию в сентябре. На данный момент на объекте принимают жилые помещения.

«После передачи дома под заселение смотровые ордера будут предложены жителям дома №135А на проспекте Мира», – отметил Левкин.

Новостройка имеет 110 квартир: 43 однокомнатных, 55 и 12 двух– и трехкомнатных квартир соответственно.

«Согласно единым стандартам программы реновации жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой», – подчеркнул Левкин.

На северо-востоке Москвы в программу реновации включили 499 домов. Для ее реализации подобрали 66 «стартовых» площадок.