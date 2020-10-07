РИАМО - 7 окт. Следить за выполнением указа о переводе части сотрудников на дистанционную работу в московских компаниях будет Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Контроль перевода на удаленку возложен на Объединение административно-технических инспекций Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан», - написал Собянин в своем блоге.

Московские компании обязали перевести 30% своих работников на дистанционную работу. Это связано с ростом случаев заболевания коронавирусом в мегаполисе. Для того, чтобы строже контролировать соблюдение этой меры, власти обязали каждую неделю сообщать о переводе работников на удаленку.

Предусмотрен штраф за нарушение данного указа, он может составить до 300 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.