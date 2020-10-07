РИАМО - 7 окт. Билет на проезд для детей до 14 лет в поездах «Аэроэкспресс» будет стоить 1 рубль, такая возможность сохранится до 8 ноября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Купить льготный билет можно только в кассах «Аэроэкспресса» и у мобильных кассиров компании. При этом ребенок должен находиться рядом с родителями.

«Чтобы сделать процесс поездки в аэропорт более спокойным для родителей, особенно сейчас, когда нужно помнить о множестве правил безопасности и других нюансах, мы запускаем специальный тариф с символической ценой 1 рубль. «Аэроэкспресс» - безопасный трансфер в аэропорт», – отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева.

Для приобретения билета нужно показать документ, в котором указан возраст ребенка. Льгота актуальна на всех направлениях «Аэроэкспресс», в экспресс-автобусах компании. Ограничений по количеству приобретаемых билетов нет.

Для безопасности пассажиров из-за ситуации с коронавирусом в поездах трижды в день проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. В двухэтажных поездах непрерывно осуществляется обеззараживание воздуха встроенными в систему приточной вентиляции антибактериальными очистителями.

В одноэтажных аэроэкспрессах дезинфекция воздуха проводится каждую ночь. Просторные вагоны позволяют соблюдать безопасную дистанцию.