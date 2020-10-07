РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ярославскому ХК «Локомотив» со счетом 0:5 на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

«Подольские «Витязи» готовы были дать бой железнодорожникам, но гости оказались чуть быстрее и расчетливее. Ярославцы приехали в Подольск сверхзаряженными и с первых минут пошли вперед, бросив в атаку все силы. Как результат, прошло лишь две минуты, как нападающий «Локомотива» Денис Алексеев, делая передачу на пятачок, попадает в конек Федора Малыхина, и 0:1. Итог встречи: «Витязь» – «Локомотив» Ярославль – 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)», – говорится в сообщении.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Локомотив» проходил в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 6 октября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игру посмотрела 1 тысяча зрителей.