РИАМО - 7 окт. Если посетитель в магазине отказывается надеть средства индивидуальной защиты — маску и перчатки — то ему на законных основаниях могут отказать в обслуживании, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток, а также потребовать от них покинуть территорию организации», — написал Собянин в своем блоге.

Он также подчеркнул, что данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

Собянин подчеркнул, что штраф в размере 4 тысячи рублей за отказ от использование средств защиты накладывается сотрудниками полиции при составлении административного протокола.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что рост числа случаев Covid‑19 в столице связан с несоблюдением масочного режима.

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Текстовая трансляция

7 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 395 больных. В Москве - 3 229.

- Все члены семьи обязаны соблюдать двухнедельный карантин, если у одного из домочадцев обнаружен коронавирус. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

- Москвичи с диабетом должны соблюдать самоизоляцию. Граждан данной категории призвали соблюдать домашний режим по 28 октября.

- Посетители столичных магазинов и других учреждений могут послать фото с продавцами без масок в электронную приемную правительства Москвы. Все обращения рассмотрят департамент торговли и услуг города, а также префектуры административных округов и управы районов.

- Собянин: Магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток. Данное требование не является нарушением прав потребителей, так как оно установлено Роспотребнадзором.

- Переболевшие коронавирусом москвичи также, как и остальные граждане, должны соблюдать ограничительные меры в связи с распространением инфекции. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет

- При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

- Цена одной дозы российского препарата — вакцины от коронавируса —​ будет стоить не дороже 1 тысячи рублей. Стоимость понизится, когда появятся данные из референтных стран.

- За сутки в Москве скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, за все время пандемии в городе умерли 5442 человека.