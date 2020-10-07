РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. Щелковские полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве на сумму в 400 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от жителя Москвы о том, что знакомая под предлогом покупки ему автомобиля, завладела денежными средствами заявителя и не вернула их. Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления установлена и задержана местная жительница 43 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.