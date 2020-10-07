РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Штрафы на почти 4 миллиона рублей вынесла нарушителям административная комиссия подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

На основании закона Московской области в муниципалитете действует административная комиссия, которая рассматривает дела об административных правонарушениях – нарушении тишины и покоя граждан, парковки на газонах и так далее. Комиссии работают с физическими лицами, а также с юридическими – СНТ, ДНТ и ГСК.

«С января текущего года административная комиссия Красногорска вынесла порядка 450 штрафов на сумму более 3 миллионов 900 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Всего административная комиссия вынесла 624 постановления, из них 170 – предупреждения.

За активное участие при осуществлении правоприменительной практики в сфере чистоты, порядка и благоустройства на территории Московской области административная комиссия горокуга награждена почетной грамотой Госадмтехнадзора Московской области.