РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках начали оснащать коммунальную технику оборудованием для спутникового мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«МБУ «Спецтранс» Котельников организовало работы по оснащению коммунальной техники бортовым оборудованием спутникового мониторинга. Сейчас ведутся работы по установке оборудования на бункеровоз КО 440-А1 и МАЗ», - говорится в сообщении.

Мониторинг поможет организовать безопасность дорожного движения из-за оснащения транспортных средств тахографами, а также контроль маршрутов движения и расходование горюче-смазочных материалов.