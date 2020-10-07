РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках эвакуировали 12 автомобилей в ходе очередного рейда по выявлению нелегальных таксистов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в Котельниках сотрудники ГИБДД совместно с администрацией и управлением регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) провели профилактический рейд.

«Рейд был направлен на выявление лиц, занимающихся нелегальными перевозками - нелегальных таксистов. В ходе рейда эвакуировано 12 автомобилей, составлены административные протоколы», - говорится в сообщении.