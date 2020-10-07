РИАМО - 7 окт. Из-за строительных и ремонтных работ на нескольких улицах в центре и на востоке столицы временно ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 14 октября 2020 года до 20 июля 2021 года изменится схема движения на территории делового центра «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Одну полосу перекроют от дома 20 по 1-му Красногвардейскому проезду до Выставочного переулка. Парковку используют для сохранения количества полос.

Парковочное пространство также задействуют во время ограничений с 14 октября по 13 декабря на участке между Серебряническим переулком, 11/12 и Большим Николоворобинским переулком, 9/12.

Кроме того, движение по улице Зверинецкой у дома 12, строения 2 ограничат с 21 по 23 октября. Также ограничения коснутся участка на 2-й Хапиловской улице в районе дома 5а по улице Щербаковской.