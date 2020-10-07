РИАМО - 7 окт. В Московской области, Дагестане и Башкирии запускают пилотный проект по переходу медицинских свидетельств о смерти в электронный вид, этим занимается Минздрав, Минюст и Минцифры, пишет в среду газета «Коммерсант».

До конца следующего года создадут федеральный реестр учета этих документов и обеспечат передачу данных о них в систему электронных ЗАГСов и Росстату. Экспериментировать намерены до конца следующего года.

«Оценка результатов проекта должна быть озвучена до 31 января 2022 года. Стартует он в Московской области, Дагестане и Башкирии, однако к нему могут присоединиться и другие регионы страны», — говорится в сообщении.

​В настоящий момент свидетельство о смерти выдается родственникам умершего. Они самостоятельно относят этот документ в ЗАГС, где составляется еще один документ — запись акта о смерти. Ей присваивается уникальный идентификационный номер, после чего она попадает ЕГР ЗАГС.

Действующий порядок зачастую создает условия для мошенничества, к примеру, получение за умершего пенсий и пособий. Возможность усовершенствования данной процедуры стала обсуждаться в правительстве после начала пандемии коронавируса, когда государству стало необходимо получать данные о смерти оперативнее, чем раньше.​