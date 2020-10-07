РИАМО - 7 окт. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил уравнять отцов в правах с матерями, предоставив мужчинам возможность получать профобразование или проходить курсы повышения квалификации во время декрета, пишет в среду газета «Известия».

В настоящий момент данная преференция, согласно закону, доступна только женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Таким образом, у них появляется больше шансов на успешное трудоустройство в будущем, однако этой возможности сейчас лишены мужчины. Даже несмотря на то, что они тоже могут уйти в декрет.

«Предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного образования», — заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабская.

Проект закона уже направили в Минтруд России. В ведомстве отметили, что подсчет мужчин, находящихся в декретном отпуске, в данный момент в стране не ведется.

«Конечно, наш менталитет не сравнить со скандинавскими странами, где мужчина в декрете считается нормой. Поэтому нужно формировать эту культуру. Если мужчина в рамках законодательства получит такие преференции, это расширит его возможности», — отметил исполнительный директор объединения «Эксперты рынка труда» Михаил Семкин.

По его словам, конкурентоспособность молодых отцов значительно бы повысилась, особенно если учесть рост безработицы во многих российских регионах. ​