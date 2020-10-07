РИАМО - 7 окт. Правоохранители в Балашихе по горячим следам задержали подозреваемого в угоне такси и избиении водителя машины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился водитель-таксист с заявлением о том, что у одного из домов на улице Керамическая в Балашихе неизвестный мужчина угнал его авто.

«В результате работы по плану «Перехват» недалеко от места преступления разыскиваемое транспортное средство было обнаружено, а подозреваемый, находящийся в салоне, задержан», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По словам водителя такси, он приехал, выполняя заказ к одному из домов на указанной улице. Однако клиент находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому мужчина отказал ему в поездке.

«После этого злоумышленник избил водителя, завладел его автомобилем и уехал», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.