РИАМО - 7 окт. Пациентам, у которых диагностировали коронавирус, в первую очередь, нужно контролировать уровень насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, сообщает РИА Новости.

При коронавирусной инфекции крайне важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда развивается без симптомов. Это можно делать с помощью пульсоксиметра — специального прибора, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом - ред.).

«Есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо», — говорится в сообщении.

Стоить бить тревогу, когда сатурация меньше 94 — в этом случае необходима госпитализация. А если симптомы ОРВИ слабые, то вирус нужно лечить как ОРВИ — пить больше жидкости, в случае высокой температуры принимать парацетамол.

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Текстовая трансляция

6 ОКТЯБРЯ

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- Собянин: Более четверти новых заболевших в Москве — жители старше 65 лет.

Лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах

- Работодателей обязали информировать власти Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленку. В противном случае работодателя либо оштрафуют, либо приостановят его деятельность.

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- В Москве приостановят действие социальных карт для граждан старше 65 лет, москвичей с хроническими заболеваниями с 9 по 28 октября, а также школьников с 9 октября до окончания каникул, сообщил мэр столицы Серей Собянин.

- В Москве зафиксировали 2 антирекорда по числу выявленных и госпитализированных с Covid‑19. За последние сутки выявили 4 082 новых случая заражения коронавирусом, из них 1 049 человек госпитализировали.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна пандемии Covid-19 в России будет проходить более интенсивно, но система здравоохранения подготовлена к такому ходу событий

- Эксперт спрогнозировал скорый выход на плато по коронавирусу в РФ. Он отметил, что оно продлится порядка месяца.

- Временный госпиталь для Covid‑пациентов открыли в подмосковном парке «Патриот». На текущий момент в госпиталь будут направлять прежде всего жителей Подмосковья.

- Жителей Подмосковья призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы избежать нового локдауна.

Мы рекомендуем и дистанционную работу офисных работников, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное – избежать карантина. Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать.

- Еще 1049 пациентов с Covid‑19 госпитализировано в Москве. На ИВЛ в больницах города находятся 253 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 347 больных. В Москве - 4082.

- За минувшие сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5401 человек с Covid-19