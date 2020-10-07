РИАМО - 7 окт. В лесном массиве на улице Овражной в деревне Подрезово городского округа Мытищи нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлялась охрана силами отдела полиции УМВД городского округа Мытищи», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, сообщение о находке поступило в 14:55 6 октября. Боеприпас обнаружили во время земляных работ. В тот же день специалисты Минобороны РФ изъяли и уничтожили снаряд.