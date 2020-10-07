РИАМО - 7 окт. В центре столицы в районе улицы Крымский Вал столкнулись грузовик, пассажирский автобус и легковой автомобиль, один человек получил травмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Утром в среду произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, водитель грузового фургона «Портер» врезался в автобус, пострадал водитель грузовика», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.