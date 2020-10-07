РИАМО - 7 окт. В 2020 году в Москве заключили контракты на поставку и обслуживание медицинской техники на сумму свыше 31 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Совокупный объем контрактов жизненного цикла Москвы сегодня составляет порядка 515 миллиардов рублей, из них в медицине — более 31 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заключение контрактов жизненного цикла уже показало свою эффективность в сфере ЖКХ и городского транспорта. Это позволяет уменьшить цену на оборудование и гарантирует его обслуживание силами производителя.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время город закупает современные маммографы и рентгены. По итогам конкурсов снижение цен на договоры в среднем составило около 47%.