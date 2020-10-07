РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 окт. В Домодедове разыскивают родственников 40-летнего Сергея Сергеева, который находится с 1 октября в медучреждении Подмосковья, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти родственников! Сергеев Сергей Юрьевич, 40 лет, городской округ Домодедово, Московская область. С 1 октября 2020 года находится в медицинском учреждении Московской области. Нуждается в медпомощи. Дезориентирован», — говорится в сообщении.

Рост Сергеева 168 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины черные волосы и карие глаза. Одет Сергеев был в темно-синюю рубашку в клетку, две футболки, темные штаны и темные резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках мужчины, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или на номер 112.