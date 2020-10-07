РИАМО - 7 окт. Стартапы, которые разрабатывают решения в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, получили поддержку крупных компаний, смогли привлечь более 50 миллионов рублей инвестиций и заключили контракты на сумму свыше 12,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В столице подвели итоги трека BioMedTech «Московского акселератора», благодаря которому стартапы смогли привлечь инвестиции, а также реализовать 20 пилотных проектов.

«Эта программа призвана помочь наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок и формировании клиентской базы. Вместе с наставниками участники настраивают бизнес-модель, совершенствуют свой продукт и сразу же могут получить обратную связь от компаний-лидеров. Больше 50 миллионов рублей инвестиций и 12,5 миллионов рублей заказов — хороший стартовый результат», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Трек BioMedTech стартовал в Москве в июле, а завершился в сентябре 2020 года. На участие в нем поступило свыше 380 заявок. После экспертного отбора 30 команд пригласили пройти акселератор. Слушатели прошли интенсивный курс занятий, посетили 300 консультаций и встреч с отраслевыми специалистами. Также в его рамках организовали более 50 презентационных сессий с потенциальными заказчиками и инвесторами.

«Москва является пионером во внедрении самых современных технологических разработок в здравоохранении и может успешно конкурировать с ведущими мировыми центрами в этой области. В комплексе с механизмами поддержки, которые предоставляют институты развития, это дает стартапам уникальную возможность для апробации и внедрения в клиническую практику своих разработок на благо пациентов и врачебного сообщества», — отметил член наблюдательного совета фонда «Московский инновационный кластер», председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

Участники столичного акселератора представили перспективные разработки в области фармацевтики, лабораторной диагностики, цифровой медицины, а также борьбы с эпидемиями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Поддержка столичных властей, а также партнеров трека позволила стартапам увеличить продажи и даже заключить контракты с крупными компаниями.

Кроме того, акселератор помог им активно взаимодействовать между собой. Так, восемь стартапов реализовали четыре кооперационных проекта.

«Московский акселератор» дает молодым предпринимателям доступ к компетенциям и ресурсам как города, так и ведущих отраслевых корпораций», — подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.