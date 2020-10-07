7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет. Глава государства ставит масштабные задачи для всей страны, которые определяют развитие каждого региона, в том числе Подмосковья. Президент регулярно посещает регион во время открытия знаковых промышленных, транспортных и социальных объектов. Во время пандемии Covid-19 по инициативе Путина региону удалось поддержать жителей и экономику, принять необходимые меры борьбы с вирусом. О том, как в Московской области реализуются поручения президента, вспомнил обозреватель РИАМО.

Поддержка во время пандемии

Во время пандемии коронавируса президент дал целый ряд поручений для поддержки граждан и экономики. В частности, это выплаты для семей с детьми и людей, потерявших работу, увеличение выплаты по безработице до размера МРОТ, денежная поддержка пенсионеров, доплаты медикам и соцработникам, различные льготы и послабления для пострадавших отраслей бизнеса.

При этом Путин дал возможность властям регионов самостоятельно принимать меры против коронавируса исходя из ситуации. В том числе, вводить и отменять ограничения – удаленную работу, масочный и пропускной режимы, переводить группы риска на самоизоляцию, закрывать рестораны, ограничивать массовые мероприятия и прочее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента за своевременную поддержку в период активного распространения коронавируса и отметил, что именно свобода действий позволила нормализовать ситуацию.

«Спасибо вам за поддержку и за то делегирование полномочий, которое вы нам дали в то сложное, критическое время. Для нас это было очень важно и необходимо», - сказал Воробьев на совещании у Путина в июне.

Он также отметил, что федеральные доплаты медиками стали стратегически важными.

Воробьев поручил оказать максимальную поддержку предприятиям, малому и среднему бизнесу, помогать решать конкретные проблемы. Во время самоизоляции в Подмосковье продолжали работать с соблюдением санитарных норм крупные промышленные предприятия, такие как Mercedes-Benz в Солнечногорске, PepsiCo в Кашире, Campina и Mars в Ступине.

На антикризисные меры в Подмосковье выделили более 24 миллиарда рублей. Так, системообразующие предприятия смогли получить льготный кредит под 6%, малый и средний бизнес – субсидии на выплату зарплаты, а организации пострадавших отраслей – кредит по льготной ставке 2% и госгарантию при условии сохранения 90% занятости.

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Реализация нацпроектов

Несмотря на сложный 2020 год, власти Подмосковья рассчитывают на возобновление экономического роста и выполнение нацпроектов.

«По бюджету мы очень надеемся, что удержим экономический темп. Область последние годы росла на 3,5-4%. Это хороший результат, который позволял нам строить новые социальные объекты, развиваться. Надеемся, что и дальше сможем продолжить эту работу, в том числе и в рамках национальных проектов», — заявил Андрей Воробьев.

В 2018 году Владимир Путин подписал указ, в котором поставил основные цели социально-экономического развития до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям.

Подмосковье уже добилось в этой работе успехов. В том числе, по закупке нового медицинского оборудования, снижению смертности в ДТП на 16,4% в первом полугодии, профессиональному обучению предпенсионеров в рамках нацпроекта «Демография» и другим.

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Развитие малых городов

В 2018 году по решению президента в России был проведен первый конкурс малых городов. В послании Федеральному собранию Путин отметил, что важно концентрироваться не только на крупных агломерациях, но и на малых городах.

Их развитие и стало целью Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды среди малых населенных пунктов и исторических поселений. Он призван сформировать базу лучших инициатив, которые будут тиражироваться в регионах России. Проекты-победители получают финансовую поддержку.

В 2020 году первое место на конкурсе заняла Московская область, разделив победу с республикой Башкортостан. Пять заявок от Подмосковья стали победителями в номинациях: исторические поселения — Зарайск и Ногинск (премии по 44,5 миллиона рублей); малые города до 20 тысяч человек — Волоколамск (45 миллионов рублей); малые города до 50 до 100 тысяч человек — Егорьевск и Сергиев Посад (по 90 миллионов рублей).

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, Подмосковье в основном состоит из малых городов, поэтому их развитие является одной из важнейших задач.

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Рост рождаемости

В Московской области работает шесть современных перинатальных центров, где мамы и малыши получают помощь высококвалифицированных специалистов. Они находятся в Балашихе, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Раменском. Регион стал лидером по числу перинатальных центров в России благодаря реализации президентской программы.

17 января 2018 года Владимир Путин посетил новый центр в Коломне и отметил его технические возможности, в том числе прямую видеосвязь с профильными учреждениями по всей области.

«Специалисты имеют возможность в режиме реального времени проконсультироваться друг с другом, с крупными центрами, выявить патологию. Без поддержки субъекта Федерации, федерального центра сделать все это невозможно», — отметил Путин.

Работа перинатальных центров дает ощутимые результаты. По данным министерства здравоохранения Московской области, за семь месяцев 2020 года в регионе зафиксирован самый высокий прирост рождаемости по России – 14,3%, что на 18,2% выше, чем в ЦФО и на 9,5% выше, чем по стране в целом. Если в 2019 году с января по август в Подмосковье появилось на свет 40 273 ребенка, то в 2020 году — уже 46 378 малышей.

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Борьба с раком

В 2018 году тема онкологии в России была объявлена приоритетной, президент поручил разработать программу борьбы с раком. Сегодня в Московской области это одно из главных направлений медицины, благодаря чему за последние годы удалось снизить смертность от онкозаболеваний на 24%.

Почти 2,5 года назад в регионе открылись современные онкорадиологические центры в Подольске и Балашихе — их построили по программе государственно-частного партнерства. Это современные медучреждения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

«Диагностика заболеваний осуществляется с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Важно, что услуги в центрах оказываются бесплатно, в рамках ОМС», — отметили в областном Минздраве.

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Производства международного уровня

В 2019 года в Подмосковье запустили завод Mercedes, который был построен в рекордно короткие сроки – менее чем за два года, при поддержке федеральных властей. Этот завод стал очень важен для региона в плане привлечения инвестиций и создания рабочих мест.

«Мы и в будущем будем поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами», — сказал Владимир Путин на открытии.

Сегодня на предприятии работают свыше тысячи человек, при этом в период пандемии сокращений не было. «Очень приятно, что, несмотря на все вызовы, завод в Есипово работает и продолжает выпускать машины. Здесь видна очень высокая культура производства», — отметил губернатор области Андрей Воробьев.

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Мосты и развязки

Мост через Волгу в подмосковной Дубне ждали почти так же, как Крымский, но намного дольше – почти 50 лет. Проблема сообщения между правобережной и левобережной частями Дубны возникла с момента образования наукограда. Наконец, в 2016 году был утвержден проект будущего моста, а через два года, в ноябре 2018, состоялось торжественное открытие. Грандиозное сооружение, связавшее две части города, успело стать одним из символов Московской области.

Существенная часть средств на реализацию проекта была выделена из федерального бюджета, а президент РФ лично дал поручение начать строительство стратегически важного моста для города физиков.

Новый четырехполосный автомобильный мост ждали не только местные жители, но и московские дачники, которым приходилось ездить через переправу. Оценили удобство и резиденты особой экономической зоны «Дубна», которая стала более привлекательной для инвесторов.

Кроме того, в подмосковных Химках завершается строительство Репинской развязки через Ленинградку – ее планируется открыть в декабре 2020 года. Транспортный объект строится по поручению президента, который в апреле 2019 года посетил химкинский НПО «Энергомаш» и услышал такой запрос от рабочих — сложно добираться из старой части города в новую. Строительство Репинской развязки ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и находится на личном контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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