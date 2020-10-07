РИАМО - 7 окт. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в лесном массиве у деревни Кезьмино Одинцовского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 8:37 6 октября 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ при проведении дорожных работ», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение снаряда запланировали на среду. Его проведут специалисты министерства обороны РФ.

В настоящее время место, где нашли снаряд, находится под охраной сотрудников полиции.