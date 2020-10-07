РИАМО - 7 окт. В среду в Московском регионе пройдет небольшой кратковременный дождь, воздух днем прогреется до плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 16-18 градусов, по области — плюс 14-19 градусов», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, температура в среду превысит климатическую норму примерно на 3-5 градусов. Относительная влажность при этом составит порядка 45%.
Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а скорость ветра — не более 10 метров в секунду.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии